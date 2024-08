Juve, incredibile indiscrezione: il nuovo sponsor può essere…

Quale sarà il nuovo sponsor della Juve? Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe portare 20 milioni di euro a stagione ai bianconeri

Il nuovo main sponsor per le maglie della Juve nella stagione 2024/25 sta diventando una realtà sempre più concreta. Mentre si attende l’annuncio ufficiale per scoprire il marchio, le speculazioni si intensificano e l’ultima notizia diffusa da Radio Radio indica Ita Airways, la compagnia aerea nazionale italiana, come possibile candidato.

Juve, le ultime novità sul nuovo sponsor: le cifre

Questa informazione non è stata confermata, dato che l’accordo per il nuovo main sponsor, che sostituirà Jeep, è ancora coperto da segretezza, ma potrebbe essere reale. Le voci suggeriscono un contratto biennale del valore di poco più di 20 milioni di euro per stagione.