Juve, sospiro di sollievo per McKennie: escluse lesioni - JuveNews.eu

Le ultime novità sulle condizioni del centrocampista della Juve Weston McKennie: ecco quando tornerà in campo

Buone notizie in casa Juve: nessuna lesione per Weston McKennie. Dopo essere stato costretto a lasciare il ritiro con gli Stati Uniti a seguito di alcuni problemi fisici il centrocampista americano nella giornata di martedì 15 ottobre si è recato al JMedical per svolgere degli esami strumentali. Per fortuna però i medici bianconeri non hanno riscontrato infortuni seri bensì un semplice affaticamento muscolare. Le sue condizioni non preoccupano ma contro la Lazio non ci sarà: l’americano proverà a esserci per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda.

Juve, le ultime novità in vista della Lazio

L’emergenza in vista della sfida contro la squadra di Baroni continua. Conceicao è squalificato e McKennie, Nico Gonzalez, Bremer e Milik sono infortunati. A loro si aggiungerà molto probabilmente anche Koopmeiners, alle prese con la lussazione di una costola e la cui presenza è quasi impossibile. Thiago Motta sarà quindi costretto a schierare una formazione fortemente rivisitata in tutti i reparti. A guadagnarne potrebbe essere Douglas Luiz, che potrebbe finalmente trovare un po’ di spazio dal primo minuto. Per il brasiliano sarebbe l’occasione perfetta per mostrare le sue qualità dopo un inizio di stagione più che deludente. Riuscirà a convincere? Non ci resta che aspettare.