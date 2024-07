Juve, effetto Thiago Motta alla Continassa: tutti i cambiamenti

Thiago Motta è arrivato alla Juve da pochi giorni ma alla Continassa cominciano già a notarsi i primi importanti cambiamenti

Sono passati pochissimi giorni dall’inizio della preparazione estiva, ma in casa Juve cominciano già a vedersi i primi effetti dell’arrivo di Thiago Motta. Il nuovo allenatore bianconero sta cercando di dare la sua impronta alla squadra, facendo subito passare alcuni importantissimi concetti.

Juve, rivoluzione Thiago Motta

Alla base di tutto c’è il dialogo. Motta parla moltissimo con i giocatori e vuole che loro facciano altrettanto in campo e fuori. Al secondo posto c’è la serietà del lavoro in allenamento, fondamentale per il successo a lungo termine. Primi cambiamenti anche per quanto riguarda lo stile di gioco: meno cross, più verticalizzazioni e rotazioni in campo. Un po’ come visto al Bologna, i giocatori dovranno cambiarsi molto spesso di posizione, creando spazi con i movimenti tra i reparti. L’idea di fondo è quella di una squadra che si comporti da gruppo coeso, a partire dal dialogo fino agli schemi di gioco.