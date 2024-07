Maifredi: “Motta fa bene ad essere subito chiaro”

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei primi giorni di Thiago Motta.

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sui bianconeri: “Sono tutti giocatori di medio livello, qualcuno anche di buono ma Motta fa bene a partire già deciso con le idee. Inutile portarti dietro giocatori che non ritieni utili per il tuo modo di giocare. Meglio essere subito chiari. Fa bene Motta a fare così. Tutti si aspettano molto, giustamente lui lo sa. E’ da sempre un allenatore, già da quando era in campo. Per fare bene però ha bisogno di giocatori funzionali. A Bologna Sartori lo ha assecondato, ora deve fare lo stesso con Giuntoli”.