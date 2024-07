Juve, è il giorno di Douglas Luiz: stasera l’arrivo a Torino

Questa sera è previsto l'arrivo a Torino di Douglas Luiz: il brasiliano si prepara a iniziare la sua avventura alla Juve

Il suo annuncio è arrivato ormai diverse settimane fa ma ancora Douglas Luiz non è arrivato in Italia. Il brasiliano è stato infatti impegnato con la Nazionale in Copa America e dopo è andato in vacanza (dove però non ha smesso di allenarsi). Ora però è il momento di iniziare la sua avventura in bianconero.

Juve, Douglas Luiz arriva a Torino

Nella serata di oggi, lunedì 29 luglio, il centrocampista brasiliano arriverà a Torino. Domani il classe 1998 andrà quindi al JMedical per le visite mediche e poi alla Continassa per il primo allenamento con Thiago Motta. La Vecchia Signora si prepara a salutare il grande colpo a centrocampo.