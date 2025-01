Juve, ansia per le condizioni di Yildiz: costretto al cambio

Nel corso del match tra Juve e Milan Kenan Yildiz è stato costretto al cambio per infortunio: le ultime novità sulle sue condizioni

Ansia in casa Juve per le condizioni di Kenan Yildiz. Nel corso del match contro il Milan, infatti, il talento turco ha sentito tirare un muscolo ed è rimasto negli spogliatoi durante l’intervallo, costretto al cambio. Le sue condizioni non sono ancora chiare e soltanto gli esami strumentali sapranno chiarire la gravità dell’infortunio. Al termine della partita Thiago Motta in conferenza stampa ha spiegato: “L’ho sostituito all’intervallo perché ha sentito un po’ l’adduttore. Immagino e spero non sarà nulla di grave, valuteremo come sta“.

Juve, le parole di Weah post Milan

Al posto di Yildiz è subentrato Weah, che nel secondo tempo ha trovato la rete del definitivo 2-0. Al termine della partita l’americano ha detto: “Stasera è incredibile. Vittoria meritata, lavoriamo bene con questa squadra, anche in allenamento. Quando entri dalla panchina devi fare la differenza, sono felice e devo continuare così. Sono felice anche per Mbangula. Samu fa tanto lavoro in partita e in allenamento, se lo merita. Sono veramente felice per lui. La doppietta di mio padre alla Juve? Si l’avevo vista. Sono onorato di aver giocato con il Milan e sono felice di avere segnato. E’ una grande cosa, ora dobbiamo continuare e anche io”, ha concluso il giocatore della Juve. Nel frattempo la Juve lavora al post Cambiaso: c’è il nome <<<