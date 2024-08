Juve, è il Conceicao Day: il portoghese ha iniziato le visite mediche | LIVE

La Juve si prepara ad accogliere Conceicao: giornata di visite mediche e firme per il nuovo attaccante bianconero

12.47 – Visite terminate. A breve il giocatore si dirigerà alla Continassa per la firma del contratto.

08:55 – Conceicao è arrivato al JMedical: dopo qualche foto con i tifosi il portoghese ha iniziato le visite mediche.

08:00 – Grande attesa al JMedical per l’arrivo di Conceicao: in mattinata il classe 2002 svolgerà le visite mediche, poi le firme e l’ufficialità.

02:00 – Conceicao è finalmente arrivato a Torino. In tarda notte l’attaccante portoghese è sbarcato in Italia.

Juve, è il giorno di Conceicao

Dopo mesi di trattative il Football Director della Vecchia Signora Cristiano Giuntoli ha chiuso due colpi nel giro di mezz’ora. Se Nico Gonzalez è già ufficialmente un nuovo giocatore della Juve, Francisco Conceicao si prepara a diventarlo. Operazione in prestito secco per 7 milioni di euro più 2 di bonus. Non resta che aspettare le visite mediche e poi l’ufficialità.