Calciomercato, Conceicao non convocato: la Juve non molla

La Juve non molla Francisco Conceicao: le ultime novità sulla trattiva del club bianconero per il talento portoghese

La Juve ha sette giorni per chiudere gli ultimi colpi di mercato e oltre a Koopmeiners serviranno due esterni d’attacco. Nico Gonzalez è a un passo ma Giuntoli è al lavoro anche per Francisco Conceicao. Il giovane attaccante del Porto piace molto al club bianconero, che però potrebbe prenderlo soltanto in prestito.

Calciomercato Juve, le ultime su Conceicao

L’attaccante portoghese ieri non è stato convocato dal Porto, tanto che l’allenatore Vitor Bruno ha detto: “Molti grandi club sono interessati a lui. C’è la possibilità che vada via“. I bianconeri hanno offerto al club portoghese un prestito oneroso da 7/8 milioni di euro secco o con diritto di riscatto, ma i Dragoes preferirebbero un obbligo di riscatto. Si tratta.