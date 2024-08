Juve-Brest, la probabile formazione: Motta punta su Weah

La Juve si prepara a sfidare in amichevole il Brest: la probabile formazione della squadra di Thiago Motta. Tutte le novità

La Juve si prepara alla sua seconda amichevole estiva. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Norimberga, infatti, sabato 3 luglio i bianconeri scenderanno in campo contro il Brest. Ma quale sarà la formazione scelta da Thiago Motta?

Juve, la probabile formazione contro il Brest

Spazio al 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta. In difesa ci saranno Savona, Gatti, Djalo e Cambiaso. In mezzo al campo pronti Locatelli e Thuram, con Weah, Fagioli e Sekulov sulla trequarti. Unica punta Dusan Vlahovic.

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Djalo, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli, Sekulov; Vlahovic.

BREST (4-3-3): Bizot; Zogbé, Le Cardinal, Chardonnet, Lala; Magnetti, Martin, Camara; Del Castillo, Le Douaron, Pereira Lage.