Juve, nuova vita per Weah: Motta gli cambia ruolo

Motta è pronto a dare una nuova vita a Weah: cambio ruolo per l'americano con il nuovo allenatore della Juve

Nel 3-5-2 di Allegri era un esterno di centrocampo, ruolo in cui ha dimostrato di poter giocare anche se con alcune lacune. Ora nel 4-2-3-1 di Motta la situazione è cambiata e Weah in amichevole e in allenamento sta convincendo come esterno d’attacco. Per l’americano potrebbe rivelarsi la svolta: con meno compiti difensivi l’ex Lille avrà la possibilità di mettere in campo tutte le sue doti offensive.

Juve, le parole di Motta su Weah

Al termine dell’amichevole contro il Norimberga Motta parlando di Weah ha spiegato: “Oggi non ho l’idea di farlo giocare da terzino, ma se abbiamo bisogno il ragazzo ha già dimostrato grandissima disponibilità. Abbiamo parlato dell’argomento e lui ha dato la massima disponibilità sia a giocare da terzino che da esterno destro o sinistro o da attaccante. Lo ha già fatto. Questo è importante perché dà possibilità e varietà nelle scelte e oggi sono contento di quello che ho visto da Tim”.