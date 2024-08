Juve-Atletico, le probabili formazioni: ancora out Chiesa

La Juve si prepara a sfidare l'Atletico Madrid: la probabile formazione scelta da Thiago Motta in vista dell'amichevole

La Juve si prepara a sfidare l’Atletico Madrid, ultima amichevole estiva prima dell’inizio della Serie A. In vista della sfida il club bianconero ha comunicato la lista dei convocati: ancora assente Chiesa, ormai fuori dal progetto.

Portieri: Pinsoglio, Di Gregorio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouki.

Centrocampisti: Locatelli, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Weah, Sekulov, Mbangula

Juve, la probabile formazione contro l’Atletico Madrid

Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Spazio al 4-1-4-1. In porta Di Gregorio, con Danilo, Gatti, Bremer e Cambiaso a comporre la linea di difesa. In mediana Thuram, mentre Weah, Locatelli, Douglas Luiz e Yildiz agiranno a centrocampo. In attacco l’unica punta sarà Vlahovic. Formazione titolare in tutto e per tutto, prove di Serie A.

Juve (4-1-4-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Atletico Madrid (4-2-3-1): Moldovan; Llorente, Azpilicueta, Witsel, Reinaldo; De Paul, Koke; Correa, Griezmann, Lino; Sorloth. All. Simeone