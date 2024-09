11 settembre 2011: la prima volta della Juve all'Allianz Stadium - JuveNews.eu

La Juve ha voluto ricordare la sua prima volta all'Allianz Stadium: sono passati esattamente 13 anni da quella sfida al Parma

Oggi è una giornata speciale in casa Juve visto che esattamente 13 anni fa i bianconeri giocarono la loro prima partita ufficiale all’Allianz Stadium. Una giornata indimenticabile per la Vecchia Signora, che vinse 4-1 contro il Parma grazie alle reti di Lichsteiner, Pepe, Vidal e Marchisio. Ecco il comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: “La prima volta in cui si mette piede nella propria casa è impossibile da dimenticare. L’8 settembre 2011 l’Allianz Stadium (in quel momento Juventus Stadium) era stato inaugurato, qualche giorno dopo, l’11 settembre 2011, apriva per la prima volta le sue porte per una gara ufficiale. Era la seconda giornata del campionato di Serie A 2011/12 (ma la prima disputata, causa slittamento della prima): Juventus-Parma. Il risultato è impresso nella memoria di tutti, come ogni istante di quella giornata: 4-1 con i gol di Lichtsteiner, Pepe, Vidal e Marchisio. Anche il gol avversario, in una giornata così, non poteva che arrivare da uno cresciuto a pane e Juve: Sebastian Giovinco”.

Juve, testa all’Empoli

L’Allianz Stadium nel corso degli anni è stato il teatro di tante partite di grande livello, indimenticabili. La prossima sfida della squadra di Thiago Motta sarà però fuori casa, al Castellani di Empoli. I bianconeri non dovranno sottovalutare l’avversario: vietato sbagliare.