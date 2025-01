Juve, allenamento differenziato per Cambiaso: le ultime novità

Allenamento in vista del Benfica per la Juve: le ultime novità sulle condizioni di Cambiaso. Out in Champions League?

La Juve si prepara a sfidare il Benfica dell’ex Di Maria, match valido per l’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League, in programma mercoledì 29 gennaio alle 21:00. I bianconeri vorranno vincere a ogni costo ma Thiago Motta rischia di dover fare a meno di Andrea Cambiaso. Il terzino italiano, infatti, nel corso dell’allenamento odierno si è allenato a parte e la sua presenza contro il Benfica è da considerarsi in dubbio.

Juve, la probabile formazione contro il Benfica

Ma come scenderanno quindi in campo i bianconeri? Spazio al consueto 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta e Savona, Kalulu, Gatti e McKennie in difesa. In caso di forfait di Cambiaso è l’americano il preferito per un posto da titolare. A centrocampo spazio a Thuram e Locatelli, con Conceicao, Koopmeiners e Yildiz sulla trequarti. In attacco torna invece Vlahovic, praticamente certo di un posto da titolare. Kolo Muani non è infatti in lista Champions e non può quindi essere convocato. Chance importante per il serbo. Nel frattempo Motta è già pronto all’addio? Occhio a Xavi per la panchina… <<<

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta