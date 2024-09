Empoli-Juve, la probabile formazione: Koopmeiners e Douglas Luiz titolari - JuveNews.eu

La probabile formazione della Juve in vista della sfida di Serie A contro l'Empoli: tutte le possibili scelte di Thiago Motta

Terminata la pausa nazionali è arrivato il momento di tornare a pensare alla Serie A. La Juve dopo le due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate di campionato si prepara ora a sfidare l’Empoli, match in programma sabato 14 settembre alle 18:00. I bianconeri vorranno continuare a vincere, così da conquistare altri tre punti e restare in testa alla classifica. Per questo Thiago Motta schiererà i suoi uomini migliori, con un occhio però alla sfida di Champions League di martedì 17 contro il PSV.

Juve, la probabile formazione contro l’Empoli

L’allenatore bianconero punterà ancora sul 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. In porta Di Gregorio, con Cambiaso, Gatti, Bremer e Cabal a comporre la linea difesa. A centrocampo va verso la maglia da titolare Douglas Luiz, con Locatelli al suo fianco. Dal primo minuto anche Koopmeiners, pronto ad agire sulla linea dei trequartisti insieme a Mbangula e Yildiz. Al centro dell’attacco titolarissimo Vlahovic, unica scelta dei bianconeri in quel ruolo. Pronti a tornare tra i convocati anche Thuram, Weah e Nico Gonzalez, che però difficilmente verranno rischiati da titolari.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Mbangula, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta