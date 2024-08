Continassa, guai muscolari per due giocatori della Juventus

La Juve è ritornata sui campi di allenamento per un defaticante post-partita: dalla Continassa arriverebbero brutte notizie per 2 giocatori

Giornata di scarico per la Juventus in seguito alla perentoria vittoria contro il Como nella prima giornata di Serie A. Mister Thiago Motta, al rientro alla Continassa, deve però fare immediatamente i conti con qualche acciacco. Infatti, sono da monitorare le situazioni riguardanti due calciatori scesi in campo all’Allianz Stadium ieri sera, che potrebbero dare forfait per i prossimi impegni della Juve.

Thuram e Weah Ko: Juve già in emergenza

I due giocatori sotto la lente di ingrandimento sono Khephren Thuram e Timothy Weah, usciti con alcuni problemi muscolari dal match contro il Como. Per entrambi, dopo la visita al J|Medical, è stato evidenziato un guaio che gli terrà fermi almeno per il prossimo impegno ufficiale di campionato. Per il primo, si tratta di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre per il secondo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Una grana da non sottovalutare considerando la rosa ristretta a disposizione in questo momento per l’allenatore della Juventus.