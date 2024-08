Juve, Cambiaso: “Posizione? Io, Locatelli e Weah possiamo intercambiarci”

Dalla rete segnata contro il Como fino alla nuova posizione in campo: le parole del giocatore della Juve Andrea Cambiaso

Al termine della partita contro il Como il terzino della Juve Andrea Cambiaso ha detto: “Posizione? Abbiamo cambiato modulo e tante cose, non è solo una questione di richieste. Dobbiamo cercare le posizioni giuste, è solo una questione di quello. Poi c’è chi gioca meglio dentro e chi meglio fuori, le richieste sono tenere un equilibrio giusto ed essere poi pronti per scappare all’indietro “.

Juve, le parole di Cambiaso

Sul gol nel finale ha aggiunto: “Il mister me lo mena spesso che non ho cattiveria per far gol, mi è venuto qualcosa dentro. Quella di giocare spesso dentro al campo è una richiesta del mister, vuole che si occupino gli spazi in maniera giusta. Io, Manuel e Timothy possiamo intercambiarci, è una questione di posizionamento. Timothy deve rimanere alto, poi io e Manuel possiamo cambiarci e trovare più spazi”.