Juve, i convocati per l’Atalanta: 5 assenti per Thiago Motta

La Juve si prepara a sfidare l'Atalanta: andiamo alla scoperta dei convocati scelti da Thiago Motta per la partita

Questa sera alle 20:45 la Juve scenderà in campo contro l’Atalanta, match valido per il recupero della 19a giornata di Serie A. I bianconeri dopo il deludente pareggio per 1-1 nel derby della Mole contro il Torino sono chiamati a vincere, ma battere la squadra di Gian Piero Gasperini sarà tutt’altro che facile, soprattutto senza Vlahovic. Il bomber serbo è stato a lungo criticato ma le partite in cui non è stato disponibile hanno dimostrato la sua importanza all’interno del gioco bianconero. Ma il classe 2000 non è l’unico assente. Di seguito la lista completa con tutti i convocati: “Perin, Pinsoglio, Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi; Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz; Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula”. Out quindi Vlahovic, Conceicao, Milik, Bremer e Cabal.

Juve, la probabile formazione contro l’Atalanta

Come scenderanno quindi in campo i bianconeri? Spazio al consueto 4-2-3-1 con diverse novità di formazione. In porta Di Gregorio, con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso in difesa. A centrocampo torna Locatelli, con al suo fianco Thuram. Trequarti composta da Yildiz, Koopmeiners e McKennie, con Nico Gonzalez nel ruolo di prima punta. Pronti a subentrare dalla panchina Douglas Luiz, Weah e Mbangula.