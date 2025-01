Motta: "Conceicao out, Vlahovic in dubbio. Sul gruppo..."

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche delle condizioni di Vlahovic.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Il gruppo sta recuperando dal derby, perchè è importante recuperare bene fisicamente e mentalmente. Allo stesso tempo sono arrabbiati perchè non abbiamo vinto. Vogliamo dare il nostro massimo. Koopmeiners? Qualcosa di curioso no. È il giocatore e la persona che mi aspettavo. È un ragazzo che trasmette tanto nel quotidiano e aiuta i compagni. Lui si mette in difficoltà per i compagni e lui lo fa perchè lo sente e vuole vincere. Domani torna in un posto dove ha fatto bene e ha vinto. Sarà una partita speciale. Indisponibili? Non abbiamo Bremer, Cabal, Conceicao, Milik, vediamo Dusan dopo. Noi siamo i primi a essere arrabbiati, abbiamo giocato meglio dell’avversario, nella ripresa create condizioni per andare in vantaggio e non siamo stati bravi. Lavoro, lavoro, lavoro. Non essere contenti è giusto, ma dobbiamo essere positivi, il lavoro è quello giusto e dobbiamo migliorare tante cose per arrivare alla vittoria, è per questo che lavoriamo”.

Su Douglas Luiz

“Può giocare, sta ancora recuperando perché siamo a due giorni dalla partita che abbiamo giocato. È normale non solo per lui, ma per tutta la squadra. Lui è un punto molto positivo della partita contro il Torino, perché dopo tanto tempo senza giocare titolare, ha fatto una partita intera e di grande livello. Questo significa che abbiamo un altro giocatore che iniziando la partita o a partita in corso, aiuterà a mantenere o alzerà il livello della squadra. Yildiz? Giocando a destra sta facendo molto bene, così come ha fatto a sinistra. Ha fatto bene anche in mezzo contro il Cagliari in Coppa. È un ragazzo che sta crescendo molto in fretta. Sono molto contento, ma deve migliorare in fase difensiva dove deve essere più decisivo in qualche contrasto. E’ un ragazzo molto giovane, sta crescendo in fretta per il momento che stiamo attraversando oggi. Sono contentissimo, l’ho già detto dopo il Torino. Ha grande qualità, deve migliorare tante cose, soprattutto nella fase difensiva deve essere più aggressivo. Sta migliorando. Qualche contrasto l’ha vinto. Ha 1 contro 1, fa gol. In quella zona del campo abbiamo visto che quando salta l’uomo e mette la palla in area è preciso e pericoloso, e in più è sempre presente, al di là dell’età, ha un fisico che gli permette di essere sempre disponibile. E’ importante per lui, ma anche per il collettivo, possiamo contare su di lui. Cambiaso? Sta migliorando. L’ho visto entrare molto bene nella partita contro il Torino, molto concentrato e attento. È un ragazzo molto importante per noi, può giocare a destra o a sinistra, ha già qualche partita a un certo livello, giocando bene, con personalità. Siamo contenti di ritrovare lo stesso Andrea di inizio stagione. Domani può iniziare e se inizia sono convinto che farà con i compagni una grande prestazione”.