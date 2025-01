Zirkzee alla Juventus, annuncio clamoroso poco fa / Calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato per costruire qualcosa di importante. Ci sono novità su Zirkzee

Intreccio Juventus-United, bombe di calciomercato

In casa Juventus il calciomercato ha inziato a prendere piede in maniera assolutamente importante. Giuntoli però ora deve correre. C’è molto da fare ed è in questo senso che tutte le novità che circolano danno perfettamente l’idea di quello che potrebbe succedere da qui ai primi di Febbraio, quando il mercato chiuderà ufficialmente i battenti. Ecco la ragione per cui uno dei nomi su cui arrivano aggiornamenti più grossi è sicuramente quello di Zirkzee. Stiamo parlando di un calciatore che alla Juve viene continuamente accostato e su cui pendono gli interessamenti di tanti top club Europei. A quanto pare, un colpo di scena potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Il Manchester United sarebbe fortemente interessato a Kolom Mauni. Proprio l’attaccante del PSG a cui i bianconeri stanno pensando da tempo. Se lo United dovesse avere la meglio e affondare il colpo… Zirkzee sarebbe praticamente libero. Per intenderci: una sua cessione sarebbe assolutamente più semplice da portare a termine nel momento in cui i Red Devils avessero già tra le mani il sostituto. La cosa clamorosa è ovviamente rappresentata dal fatto che il giocatore del PSG è seguito anche dalla Juventus. E chissà che non possa essere, questa della Juve, proprio una manovra di disturbo nei confronti dello United. Che, di fatto, anche con questo genere di interessamento dimostrerebbe come Zirkzee non è più nei piani del club. Si vedrà. Ma occhi bene aperti perché qualcosa si sta muovendo. E come. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, attenzione a Giuntoli che starebbe preparando qualcosa di abbastanza clamoroso <<<