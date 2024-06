Zaniolo alla Juve? All. Galatasaray: “Non vuole continuare qui”

Nicolò Zaniolo diventerà un nuovo giocatore della Juve? Le parole dell'allenatore del Galatasaray sul suo futuro

Con l’arrivo di Motta la Juve avrà bisogno di più esterni d’attacco. Con il passaggio al 4-3-3/4-2-3-1, infatti, la Vecchia Signora dovrà rinforzare le fasce. Tra i nomi presi in considerazione c’è anche quello di Nicolò Zaniolo, che dopo la fine del prestito all’Aston Villa farà ritorno al Galatasaray. L’allenatore della squadra turca Okan Buruk ha rivelato: “Sono stato in Italia durante il fine settimana. Lì ho incontrato per caso il rappresentante di Zaniolo. La sua idea è di non continuare qui. Ovviamente mi piacerebbe che Zaniolo fosse nella nostra rosa per il prossimo. È un nostro giocatore e forse alla fine rimarrà se non dovessero arrivare offerte adeguate”.