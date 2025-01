Zaccagni alla Juventus, annuncio improvviso poco fa | Calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato. Le ultime novità parlano abbastanza chiaramente. E occhio a Zaccagni...

Zaccagni alla Juventus? Per ora è una voce di calciomercato…

Il calciomercato della Juventus sembra prendere una piega molto particolare. In queste ore stanno circolando voci abbastanza significative rispetto a quello che potrebbe succedere da qui alla fine della sessione da Cambiaso a Vlahovic che rischia seriamente di dire addio. Magari non a gennaio, ma quasi sicuramente in vista della prossima estate. Di fatto, da qualche ora, stanno circolando delle voci molto grosse rispetto a ciò che potrebbe avvenire su un colpo clamoroso dalla Lazio.

E’ una voce, una semplice indiscrezione. Ma a quanto pare la Juventus avrebbe messo nel mirino Mattia Zaccagni. Il nome sta circolando da qualche ora e ovviamente non crediamo che la Lazio possa decidere di dire addio da qui a breve. Ovviamente a fare la differenza potrebbe essere solo ed esclusivamente una cosa: l’offerta. Secondo alcune voci, la Juve potrebbe (clamorosamente) spingersi ad un’offerta da oltre 60 milioni di euro per regalarlo subito alla Juve. Ripetiamo: per ora è una voce. Ma dicono che i bianconeri potrebbero fare un tentativo. Detto questo, sempre parlando di calciomercato e di Juve, occhi bene aperti: Di Marzio ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato della Juventus <<<