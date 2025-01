Calciomercato, Di Marzio: “La Juve punta sempre Araujo e Tomori”

Gianluca Di Marzio ha parlato del calciomercato della Juventus: i bianconeri non avrebbero mollato la pista Araujo e quella per Tomori

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Sul taccuino del club bianconero ci sono però anche altri nomi. Oltre ad Araujo, la Juventus punta sempre Fikayo Tomori. La società bianconera ha in mente un nuovo tentativo per arrivare all’inglese, ma la volontà dell’ex Chelsea sarà decisiva. Per ora, infatti, non ha intenzione di cambiare aria. In lista restano i nomi di Hancko del Feyenoord e di Danso del Lens“.

Di Marzio: “Araujo ha sul tavolo un offerta di rinnovo”

Il giornalista ha aggiunto: “La Juventus continua a lavorare per migliorare la difesa: sono diversi i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Alberto Costa, la Juventus continua a lavorare per migliorare il pacchetto difensivo. Nelle idee di Cristiano Giuntoli, i bianconeri puntano due innesti. Si punta innanzitutto un difensore pronto. L’agente di Ronald Araújo – che ha curato da intermediario l’operazione Kolo Muani – è stato a Torino nelle ultime ore e volerà per Barcellona per parlare con i blaugrana. Nella gara contro il Betis, il difensore è stato titolare e ha sul tavolo un’offerta di rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giungo del 2026″.