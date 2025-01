Xavi alla Juventus | Il clamoroso annuncio

Trovano conferme le voci che Juvenews vi ha raccontato in questi giorni, rispetto al rischio di addio di Thiago Motta

Xavi-Juventus, clamoroso annuncio dalla Francia

Non che sia facile, assolutamente no. Ma l’esonero di Thiago Motta rientra nelle cose possibili. Come tutto nella vita, d’altronde. E le ragioni che potrebbero portare i bianconeri a fare tanto, stanno ovviamente all’interno del campo, della classifica e dunque dei risultati. Quello che sta succedendo in questa stagione parla chiaro. Rispetto a Max Allegri, Motta – con una squadra certamente diversa, ma non per forza peggiore – ha raccolto fino ad ora 16 punti in meno. Che – diciamocelo – sono un’enormità. Nessuno avrebbe immaginato ad inzio anno un tracollo simile, nemmeno di fronte al palese cambio di progetto improntanto da Giuntoli. Che adesso ragiona sul da farsi.

Qualche giorno fa abbiamo avanzato l’ipotesi di un addio, di un divorzio tra le parti. Che comunque non avverrà a stagione in corso. Semmai, al termine dell’anno, si faranno tutte le valutazioni del caso. E nello specifico, da qualche ora, circola una voce clamorosa su Xavi. Secondo quanto viene riportato dall’Equipe infatti, ci sarebbe stato un contatto assolutamente informale tra le parti. E la curiosità, più avanti, potrebbe tramutarsi in volontà. Ecco il motivo e la ragione per cui bisognerà tenere gli occhi bene aperti. Thiago Motta per ora è saldo, ma a parlare saranno i risultati. E da quel che ci risulta, ora, qualcosa inizia a scricchiolare. Nel frattempo, Di Marzio ha dato un altro annuncio legato sempre al calciomercato della Juventus: ecco cosa ha detto <<<