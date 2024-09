Calciomercato Juventus | Vlahovic non va: Thiago Motta ha deciso

Dusan Vlahovic non sembra avere ancora ingranato positivamente per quanto riguarda il campionato. Occhi sul mercato?

Vlahovic può e deve fare di più. Non solo perché è un calciatore pagatissimo ma anche perché deve assolutamente trovare il modo, la chiave, di fare quel salto di qualità che forse gli manca da sempre. E’ necessario alla nuova Juventus targata Thiago Motta e allo stesso tempo occorre a una classifica che ha bisogno di non allungarsi troppo sin da subito. La Juve ha bisogno del suo bomber che in questi giorni starebbe discutendo (di nuovo) anche del rinnovo di contratto del calciatore stesso che infatti pesa molto a bilancio e per cui si prospettano delle possibili soluzioni utili ad allegerire l’impatto annuale sui conti. Del tipo: contratto più lungo e ingaggio spalmato su più anni. Detto ciò, tornando al campo: che fare con Vlahovic? Thiago Motta ha deciso.

Il mercato della Juventus, Vlahovic e Thiago Motta

Il tecnico Juventino crede – da quanto ci risulta – che il problema principale non sia rappresentato dal calciatore ma dal modo in cui viene servito. Poco e male. Ecco il motivo per cui nei prossimi giorni si lavorerà per capire come muovere le pedine che porteranno al proseguio del campionato. In allenamento andranno provati dei metodi alternativi che possano riuscire a mettere Dusan nelle condizioni di rendere meglio di come sta facendo e poi, solo allora, si tireranno le somme. Per intenderci: la Juventus non intende mettere in discussione il suo bomber. Piuttosto, il modo in cui è costretto a lavorare. Serve di più e di meglio da parte di tutti. Ed è bene che anche i suoi compagni se ne rendano conto. Detto questo, parlando di calciomercato, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente un piano per arrivare ad un super-colpo dall’Inter <<<