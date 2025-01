Vlahovic saluta la Juventus: “Bomba di calciomercato”

Dusan Vlahovic e la Juventus: il calciomercato potrebbe regalare qualcosa di enorme sotto il punto di vista delle sorprese

Il calciomercato della Juventus, forse, passerà anche da Dusan Vlahovic. Non tanto per quel che riguarda la sessione di gennaio, quanto invece per quel che concerne quella estiva. In queste ore stanno circolando voci folli rispetto ad un possibile scambio con il Manchester United. Out Dusan, dentro Zirkzee. Sono balle. Il colpo in attacco per quanto riguarda la Juventus, è Kolo Mauni. Prima o dopo arriverà. Il punto che trattiamo in questo articolo, però, riguarda il futuro. Quale sarà l’attacco della Juventus del prossimo anno? Noi, abbiamo pochi dubbi.

Dusan Vlahovic è pronto a dire addio. Ed è tutto molto semplice: non c’è nessun accordo per quanto riguarda il rinnovo di contratto ed è per questa ragione che Giuntoli non vuole in alcun modo farsi trovare impreparato. Anzi. Senza rinnovo, l’addio a zero euro diventerebbe un rischio. E allora, la cessione in estate sarebbe assolutamente obbligatoria. La Juventus lo sa e si sta già premunendo. Insomma, in breve: Dusan Vlahovic (secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni) è molto vicino a dire addio al club bianconero. Difficilmente lo farà adesso, a gennaio. Ma molto probabilmente lo farà in estate. Quando Giuntoli avrà già in mente le soluzioni. Nello specifico, da quel che sappiamo noi, ci sarebbero altri due nomi nel mirino.

Zirkzee è il primo, ma questo si sapeva. L’altro, è senza dubbio Jonathan David. Che resta in ballo. E’ uno di quei nomi che sono sempre piaciuti alla Juventus e che restano tra i papabili in vista della prossima stagione. Ragione per cui, questa, Vlahovic a tratti ci pare essere già il passato. E’ solo questione di settimane (anzi, di mesi) ma colpi di scena sotto il punto di vista del rinnovo, noi non ce li aspettiamo per davvero. Nel frattempo comunque, la Juve avrebbe messo nel mirino un colpo totalmente a sorpresa: ecco i dettagli <<<