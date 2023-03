Calciomercato Juventus / Disastro Vlahovic: la dirigenza ha deciso

Troppo poco quanto fatto dall’attaccante serbo più in generale dal suo arrivo in bianconero. Raramente Vlahovic è riuscito a far vedere fino in fondo quanto fatto anche a Firenze e la sua avventura alla Juve stenta allora a decollare. Il rigore sbagliato ieri sera non è che la ciliegina su una torta difficile da digerire per la Juventus, a maggior ragione dopo gli oltre 80 milioni spesi per portarlo alla corte di Allegri. Che sia proprio il gioco del tecnico a non mettere in luce Vlahovic sembra essere ormai un’idea superata. C’è bisogno di un segnale di risveglio importante da parte del serbo che, intanto, è sempre al centro di diverse voci di mercato.