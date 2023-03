Calciomercato Juventus / Scambio folle? Pogba in cambio di…

1 di 2

Juve-Pogba, matrimonio funesto

Pogba

Un’annata complicata, come poche - quasi nessuna - nella storia della Juventus. È innegabile che le vicende giudiziarie siano un macigno difficile da ignorare per i bianconeri. Sia nella rinnovata dirigenza che tra i giocatori chiamati a scendere in campo per lottare per una classifica piena di incognite. Ma in attesa della giustizia, ci sono anche altri problemi parecchio importanti da risolvere per i bianconeri.

Non solo un Vlahovic che appare l’ombra di se stesso: parlando di campo, il tema principale di questa stagione non può non essere il totale fallimento di Paul Pogba. Il calciatore francese è tornato alla Juventus ricordando i fasti del passato ma di fatto non è mai sceso in campo. Due presenze per un totale di 35’ nelle ultime due gare, prima il nulla a causa di infortuni, operazioni, ricadute. Senza contare i ritardi alle rifiniture. Un’operazione, quella del ritorno alla Juventus, che insomma appare fin qui un vero e proprio disastro. Ma che cosa riserverà allora il futuro?

Di certo, salvo clamorose e improbabili sorprese, non la rescissione. L’ingaggio da 8 milioni più 2 di bonus, alleggerito dal decreto crescita, non potrà essere oltrepassato così, pena l’annullamento degli sgravi fiscali. Almeno fino al 2024 la Juve e Pogba dovranno proseguire insieme, salvo altre situazioni che potrebbero nascere da qui all’estate. E, in questo senso, attenzione allora a una possibilità che potrebbe far felice tutti i protagonisti della vicenda e non solo <<<