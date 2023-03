Mercato Juve – 90 milioni pronti per Vlahovic: al suo posto… / News

1 di 2

La situazione legata a Vlahovic

Vlahovic

Attende il verdetto della giustizia la Juventus, ma intanto la squadra di Allegri continua a volare in campionato riavvicinandosi sempre di più alla zona europea. Non è tutto positivo però in casa bianconera. Dagli ennesimi problemi fisici di Pogba a rendimenti sotto le aspettative, sono diversi i problemi da risolvere per la dirigenza.

Vlahovic rischia grosso, offerta già pronta

Su tutti inevitabilmente la situazione di Vlahovic. Il serbo sta vivendo una stagione difficilissima ma dal primo giorno alla Juventus non è mai riuscito davvero a esprimersi sui livelli mostrati a Firenze. In questo senso allora non mancano le riflessioni sul futuro, a maggior ragione viste le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra: un club, infatti, sarebbe pronto a presentare un’offerta molto importante ai bianconeri.

Secondo quanto riferito dal Chronicle infatti il Newcastle potrebbe presto mettere sul piatto i 90 milioni chiesti dalla Juventus per trattare la cessione di Vlahovic. Una cifra pesantissima che farebbe certamente vacillare la dirigenza bianconera. Che, proprio per questo, starebbe già correndo ai ripari. Attenzione allora alle ultime notizie in arrivo: i bianconeri avrebbero già individuato il prossimo attaccante <<<