La Juventus accelera sul mercato per risolvere il rebus portiere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con il Tottenham per Guglielmo Vicario (profilo che vi abbiamo anticipato già a giugno), diventato il principale obiettivo della dirigenza bianconera.

La trattativa è entrata nella fase decisiva: l’agente del portiere italiano si trova a Torino e i due club stanno lavorando per trovare l’intesa definitiva. La formula al vaglio è quella del prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva stimata tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Una soluzione che permetterebbe alla Juventus di rinforzare immediatamente la porta, evitando un investimento particolarmente oneroso nell’immediato.

Vicario in pole, Martinez più lontano

L’accelerata per il portiere del Tottenham coincide con il raffreddamento della pista che conduce a Emiliano “Dibu” Martinez. La Juventus sembra infatti aver ridimensionato l’interesse per l’argentino dell’Aston Villa, sia per le richieste economiche sia per le perplessità legate al problema a un dito che lo accompagna da tempo.

Il club bianconero ha quindi deciso di concentrare le proprie attenzioni su Vicario, individuato come il profilo più concreto per la porta.

Contatti in corso: si cerca la fumata bianca

Per Vicario potrebbe essere arrivato il momento del ritorno in Serie A. I contatti tra Juventus e Tottenham proseguono e la presenza dell’agente del giocatore a Torino rappresenta un ulteriore elemento da tenere sotto osservazione.

La dirigenza bianconera vuole chiudere rapidamente l’operazione e mettere a disposizione di Luciano Spalletti un nuovo estremo difensore in vista dell’inizio della stagione. Le prossime ore potrebbero dunque risultare decisive per il futuro del portiere italiano.