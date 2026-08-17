La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Jhon Lucumí. Il difensore colombiano classe 1998 è un nuovo giocatore bianconero dopo l’esperienza al Bologna. Il club ha formalizzato l’acquisto a titolo definitivo del centrale, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Un rinforzo importante per Luciano Spalletti, che aggiunge al proprio reparto arretrato un giocatore dotato di fisicità, esperienza e personalità, pronto a inserirsi immediatamente nei meccanismi della squadra.

Le cifre dell’affare Lucumí

La Juventus ha comunicato anche i dettagli economici dell’operazione. Il cartellino del difensore è stato acquistato per 19,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, ai quali si aggiungono 600 mila euro di oneri accessori.

Nel contratto sono inoltre previsti premi variabili fino a un massimo di 2 milioni di euro, legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Lucumí arriva a Torino dopo quattro stagioni di alto livello con il Bologna, con cui ha totalizzato 152 presenze complessive. In rossoblù ha avuto anche l’opportunità di esordire in Champions League, competizione nella quale ha realizzato una delle due reti segnate durante la sua esperienza emiliana.

Il comunicato ufficiale della Juventus

Di seguito il comunicato pubblicato dal club bianconero:

“Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti: Jhon Lucumi diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030.

Lucumi è cresciuto nelle giovanili del Deportivo Cali, facendo il suo esordio tra i professionisti a 17 anni, dimostrando da subito grande personalità e fisicità in campo. Acquistato dal Genk nel 2018, ha proseguito la sua carriera riuscendo a conquistarsi un posto da titolare e diventando uno dei migliori difensori del campionato belga.

Dal 2022 in Italia, al Bologna, il difensore colombiano ha raccolto complessivamente 152 presenze nelle ultime quattro stagioni, facendo il suo esordio anche in Champions League – in cui ha segnato una delle due reti messe a referto negli anni con la squadra rossoblu.

Arriva alla Juventus un giocatore nel pieno della maturità, pronto a dare da subito una mano alla squadra in vista dell’ormai imminente inizio della stagione: benvenuto Jhon, ci vediamo in campo!”