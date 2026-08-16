La Juventus continua a guardare con attenzione al mercato dei centrocampisti. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un elemento di qualità, esperienza e personalità da mettere a disposizione di Luciano Spalletti e nelle ultime ore è tornata a farsi strada una suggestione: Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, classe 1992, ha concluso la sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Nassr, ed è attualmente svincolato. Secondo quanto riportato da La Stampa, la sua agenzia, Epic Sports di Ali Barat, starebbe cercando di intensificare i contatti con la dirigenza della Juventus per proporre il profilo dell’ex Inter.

Brozovic-Juve, il fattore Spalletti

Il ritorno in Europa rappresenterebbe una soluzione particolarmente gradita a Brozovic, che potrebbe vedere di buon occhio anche la destinazione Torino. A rendere ancora più interessante l’ipotesi è la presenza di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera.

Fu proprio il tecnico toscano, ai tempi dell’Inter, a intuire le qualità di Brozovic nel ruolo di vertice basso. Spalletti arretrò il croato davanti alla difesa, trasformandolo progressivamente in un regista di livello internazionale. Un rapporto professionale che potrebbe quindi favorire, almeno sulla carta, un eventuale approdo del centrocampista alla Juventus.

Non solo Brozovic: c’è anche Kessié

Quello di Brozovic non è comunque l'unico profilo d'esperienza proposto alla Continassa. Tra le alternative circolate nelle ultime settimane c'è anche Franck Kessié, altro ex centrocampista del Milan.

La priorità della Juventus, però, resta quella di sistemare il reparto in uscita. Il centrocampo bianconero presenta infatti diverse situazioni da definire e, prima di poter affondare il colpo per Brozovic o Kessié, la società dovrà fare spazio in rosa.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino figurano Arthur, Fabio Miretti e Teun Koopmeiners. Almeno una di queste situazioni dovrà essere risolta prima di poter valutare concretamente un nuovo innesto.