Il futuro di Daniele Rugani potrebbe essere ancora una volta lontano dalla Juventus. Il difensore è rientrato a Torino dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, ma non rientrerebbe nei piani principali di Luciano Spalletti. Per questo motivo, il centrale potrebbe lasciare nuovamente il club bianconero prima della chiusura della sessione estiva di mercato.

La Juventus sarebbe disponibile a valutare nuove soluzioni per il giocatore, con la formula del prestito che al momento rappresenterebbe l’ipotesi più semplice. Tra le società interessate ci sarebbero Monza, Udinese e Sassuolo, anche se non sarebbe ancora stato raggiunto alcun accordo.

Il Monza prova ad accelerare

La destinazione che, al momento, sembra essere più concreta è quella del Monza. Il club brianzolo sarebbe alla ricerca di esperienza e solidità per completare il reparto arretrato e Rugani rappresenterebbe un profilo ideale per caratteristiche e conoscenza del campionato italiano.

Il difensore conosce bene la Serie A e non avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento. La sua esperienza potrebbe inoltre essere preziosa all’interno di una rosa composta anche da elementi più giovani.

L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un prestito, con la Juventus che potrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio. Proprio lo stipendio del giocatore rappresenterebbe infatti uno dei principali ostacoli per le società interessate.

Per Rugani, invece, il trasferimento al Monza potrebbe garantire un ruolo più importante e quella continuità che difficilmente riuscirebbe a trovare a Torino. Una nuova esperienza lontano dalla Juventus appare dunque sempre più possibile: il mercato resta aperto e il futuro del difensore è ancora tutto da definire.