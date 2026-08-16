La Juventus torna a muoversi per Emiliano “Dibu” Martinez. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club bianconero ha effettuato un nuovo sondaggio per capire se esistano margini concreti per arrivare al portiere argentino dell’Aston Villa.

Juventus, nuovo tentativo per Dibu Martinez

Al momento, però, non sarebbero emerse indicazioni concrete su una vera riapertura della trattativa. Lo scenario potrebbe cambiare in base alle prossime mosse dell’Aston Villa, che è tornato con decisione su Zion Suzuki dopo la frenata dell’operazione che avrebbe dovuto portare il portiere giapponese dal Parma al Paris Saint-Germain.

L’eventuale arrivo di Suzuki a Birmingham potrebbe modificare gli equilibri nelle gerarchie dell’Aston Villa e avere conseguenze anche sul futuro di Martinez. La Juventus resta dunque alla finestra, pronta a valutare gli sviluppi.

Vicario resta un’opzione

Il nuovo sondaggio per Dibu Martinez non esclude le altre piste seguite dalla Juventus. Tra queste resta viva quella che porta a Guglielmo Vicario.

Il portiere del Tottenham continua a essere un profilo monitorato dalla società bianconera, in attesa di capire se la Juventus deciderà di imprimere un’accelerazione alla trattativa.

Il mercato dei portieri resta quindi in evoluzione: Martinez e Vicario sono ancora tra i nomi sul tavolo, mentre le prossime mosse dell’Aston Villa potrebbero contribuire a definire lo scenario.