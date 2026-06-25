Randall Kolo Muani si candida ad essere il nuovo centravanti della Juventus per la prossima stagione. Un talento di primissimo livello e che ha tutte le qualità per fare la differenza in Serie A come ha già dimostrato nel corso del recente passato. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio la trattativa che potrebbe guidare proprio in quel di Torino un calciatore con queste qualità. Un affare che sta prendendo quota di giornata in giornata, ma che non è ancora arrivato ad una conclusione vera e propria. Non ci resta che attendere e di conseguenza andare a capire le evoluzioni di una trattativa di primissimo livello.

Il punto sull'affare Kolo Muani

Kolo-muani, ex centravanti della Juve

Il bomber francese ha grande voglia di mettersi in mostra e proprio per questo motivo è pronto a fare il possibile pur di arrivare alla Juve e ritrovare quella titolarità che è mancata nel corso dell'ultima stagione in Premier League con il Tottenham. Per fare la differenza occorre che Randall Kolo Muani vada incontro ad i bianconeri e la sensazione è proprio quella che si possa trovare una quadra sotto tutti i punti di vista. Il calciatore ha già fatto intendere che è pronto per abbassarsi lo stipendio pur di arrivare al ritorno in bianconero.

La conclusione dell'affare

Al momentoprincipalmenteCosa che sta mancando, ma i bianconeri di Torino restano ampiamente fiduciosi per trovare un punto d'incontro. L'obiettivo è quello di regalare a Luciano Spalletti il nuovo attaccante ben prima dell'inizio del ritiro in maniera da