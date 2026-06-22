La Juventus ha perso pressoché definitivamente Dusan Vlahovic. Dopo quattro stagioni e mezzo assieme è arrivato il momento di dividere le strade ed iniziare due nuove avventure, una situazione decisamente particolare e che porta il club non solo a perdere un asset di mercato importante, ma anche a dover cercare un sostituto di primissimo livello. Jonathan David sta vivendo un Mondiale positivo, complice la tripletta messa a referto nel secondo match ma difficilmente si può fare affidamento unicamente sulle sue giocate. Solo una questione di tempo prima che si possa arrivare al nuovo nome che va aggiunto alla rosa il prima possibile. Non ci resta che andare a vedere quali sono i nomi favoriti per una maglia.

I favoriti per una maglia

Kolo-muani, ex attaccante della Juventus

Al momento in pole position sembra esserci un attaccante che in bianconero si è ben comportato e di conseguenza potrebbe arrivare una conferma decisamente interessante. Randall Kolo Muani è il primo obiettivo e la trattativa con il Paris Saint Germain è già in essere, ma ad oggi sappiamo non essere l'unico nome sul taccuino della dirigenza. Il secondo profilo messo sotto osservazione arriva dalla Norvegia e stiamo parlando di un titolare già nel corso di questo Mondiale. L'Atletico ha aperto alla cessione e di conseguenza Sorloth può interessare parecchio alla Vecchia Signora. Non resta, però, che passare al nuovo nome.

L'ultimo nome sotto osservazione

Salvo clamorosi colpi di scena, c'è un nuovo profilo che è stato messo sotto osservazione. Un nome delle ultime ore che non è mai stato avvicinato al mondo bianconero prima di oggi e stiamo parlando di. Il centravanti del Borussia Dortmund piace a mister Luciano Spalletti e di conseguenza non resta altro che cercare di capiree se si farà il possibile per aggiungere lui alla rosa del team.