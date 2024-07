Calciomercato Juve / Tifosi senza parole! Giuntoli vuole comprare…

Giuntoli avrebbe in mente un colpo che sta facendo parlare i tifosi della Juventus: sorpresa di calciomercato... in negativo

Che la Juve stia lavorando alla grande in sede di calciomercato è qualcosa che è chiaro a tutti. Addetti ai lavori e non. Le mosse portate a termine della dirigenza e da Giuntoli in primis, danno la sensazione di una società che pare tornata ad essere ambiziosa. E questa, non può che essere una grande notizia per tutti i tifosi bianconeri. In questo senso, però, c’è anche da parlare di qualcosa che sicuramente qualche piccolo dubbio lo sta facendo venire. Il riferimento, va ad una voce di mercato secondo cui la Juventus sarebbe pronta a bussare alla porta della Roma per un calciatore che (sinceramente) non capiamo come possa rientrare in certi schemi.

La Juve infiamma il mercato! Ma un nome lascia perplessi

Secondo quanto viene scritto e riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando il colpo legato a Stephan El Shaarawy. Un giocatore che sarebbe ora finito nel mirino dei bianconeri e che potrebbe anche rientrare nei discorsi che vedrebbero Chiesa fare il percorso inverso. Una notizia, questa, che sta circolando da qualche ora e che lascia interdetti. Davvero al Juventus ha bisogno del Faraone? Noi crediamo di no. Ma Giuntoli – semmai questa news fosse confermata – avrà i suoi buoni motivi. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, le notizie non sono finite qui: nei piani della dirigenza ci sarebbe qualcosa di davvero grosso per il prossimo anno <<<