Calciomercato Juventus | Tifosi disperati: annuncio su Yildiz

Nuove voci di calciomercato rispetto alla Juventus e a quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro

La Juventus pareggia con la rabbia e con la fame contro l’Inter campione d’Italia. I segnali che sono arrivati sono tutti positivi e va detto che nessuno, quando i nerazzurri erano avanti 4-2, avrebbero potuto immaginare un esito diverso dalla sconfitta dei bianconeri. E invece, questo è quello che è successo. Con una Juventus che non ha mollato e che – anzi – ha avuto modo di mostrare che di paura, all’interno dello spogliatoio, proprio non ce n’è. Certo, ci sono delle cose che vanno certamente migliorate ma che allo stesso tempo danno l’idea di come questa squadra abbia dei grossi margini di miglioramento.

Il calciomercato della Juventus s’accende: occhio a Yildiz

Inutile dire come al centro delle attenzioni ci sia stata la prestazione di Yildiz. Un calciatore che non ha bisogno di troppe presentazioni che si sta prendendo il palcoscenico in modo clamorosamente positivo. Ecco il motivo per cui fanno molto rumore le ultime notizie che stanno circolando sul suo conto e che – purtroppo – riguardano il calciomercato.

Non solo l’Arsenal, ma anche il Liverpool adesso avrebbe messo nel mirino Yildiz. Il giocatore bianconero – 19 enne – che vale già oltre 50 milioni di euro. A quanto pare, in Premier League, sarebbero pronti a darsi battaglia per strapparlo alla Juventus. Con offerte che potrebbero arrivare a superare i 70 milioni. Quello che sta dimostrando in campo è qualcosa di clamoroso. E questo, ovviamente, dà nell’occhio. In special modo per l’età che questo ragazzo ha. E’ ovvio: qualcosa potrebbe davvero succedere ma il punto è come reagirà eventualmente la Juventus.

Giuntoli potrebbe prendere in considerazione (eventualmente) l’addio del giocatore bianconero solo a delle condizioni che possano risultare davvero irrinunciabili. E’ il 10, il futuro e a questo punto anche il presente. Siamo sicuri che valga la pena pensare di mandarlo via? I tifosi – noi compresi – crediamo proprio di no. E non solo per quello che ha fatto vedere contro l’Inter. Di sicuro, Arsenal e Liverpool, devono sapere che per far vacillare la Juventus, servirà eventualmente un’offerta davvero folle. Staremo a vedere. Intanto, Giuntoli ha messo sulla sua lista 3 nomi pazzeschi <<<