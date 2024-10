Calciomercato, Theo Hernandez alla Juventus: c’è una novità pesante!

Nuovi aggiornamenti riguardanti la Juventus e quello che potrebbe accadere sul fronte legato al calciomercato

Sono ore a dir poco bollenti in casa Juventus. Il club bianconero si sta adoperando per provare a costruire una rosa che davvero possa avere un lungo futuro sotto tutti i punti di vista. Quello strutturale così come quello legato alle qualità dei calciatori che difficilmente potranno abbassare gli standard. La Juve ha le idee molto chiare e Giuntoli unitamente ai colpi pianificati con largo anticipo, sta lavorando anche per capire se si possano intravedere all’orizzonte delle occasioni che davvero possano fare la differenza rappresentando un salto di qualità senza nessun genere di dubbi. In questo senso da qualche giorno stanno circolando delle voci bollenti rispetto a quello che potrebbe essere un interessamento da parte della Juventus per Theo Hernandez. Ma cosa c’è di vero? Noi abbiamo indagato anche su questo.

Il punto di partenza numero uno è rappresentato dal fatto che non si tratta di una balla. Ossia: non è che questa voce sta circolando giusto per racimolare due click. Il fatto che il giocatore non sembri essere vicino al rinnovo con il Milan è cosa nota e per questo, Giuntoli, un pensierino ce lo starebbe facendo seriamente. Ma c’è di più. Da quanto ci risulta, se la situazione dovesse restare la medesima anche nei prossimi mesi – ossia se Theo dovesse restare sempre con il contratto fino al 2026 – quello che è un semplice interessamento da parte della Juventus potrebbe tradursi in un serio affondo per capire la fattibilità dell’affare stesso. Ma le notizie rispetto alla possibilità di vedere Theo Hernandez alla Juventus, non finiscono qui.

Sempre secondo alcune nostre indiscrezioni raccolte in esclusiva, al calciatore – eventualmente – non dispiacerebbe per niente il passaggio in bianconero. Lo diciamo nella misura in cui qualcuno ha ipotizzato qualche problematica a livello di immagine. Da quel che ci risulta, le cose non stanno così. Anzi. La novità più pesante riguarda proprio il fatto che se ce ne fosse l’opportunità, Theo, verrebbe volentieri a Torino. E per la Juve, comunque, sarebbe un colpo a dir poco clamoroso. Occhi aperti nelle prossime 4-6 settimane, in cui potrebbero arrivare delle news abbastanza importanti in merito. E sempre parlando di Juventus, attenzione: Giuntoli sarebbe vicinissimo a chiudere un colpo da paura <<<