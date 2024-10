Calciomercato Juventus | Colpo di scena! Dicono che Theo Hernandez...

Theo Hernandez nel mirino della Juventus? In queste ore stanno circolando diverse voci, alcune delle quali davvero molto pesanti

La Juventus e quelle voci su Theo Hernandez

Che la Juventus stia operando in maniera molto importante in sede di calciomercato è qualcosa di oramai molto chiaro. Allo stesso tempo però si stanno facendo anche delle valutazioni importanti rispetto a quello che è il piano. Nel senso: non si faranno operazioni tanto per farle. L’idea, è quella di agire solo nel momento in cui si sarà certi di operare in maniera tale da rendere la rosa a disposizione di Thiago Motta migliore di quanto non lo sia già. In tal senso, grande attenzione andrà riservata a quel che concerne le voci che stanno circolando. Alcune delle quali sembrano raccontare qualcosa di molto grosso e interessante relativamente a Theo Hernandez. Il giocatore attualmente al Milan che però non sembra pronto a rinnovare il proprio contratto con i rossoneri. Ma che c’entra la Juventus?

Qualche piccola voce in merito era già iniziata a circolare nei giorni scorsi. Ora la redazione di Juvenews.eu ha indagato e abbiamo scoperto che in realtà, l’interesse è vero. E concreto. Ma solo ad un patto: che il calciatore possa arrivare a zero euro. Nessuna offertina a gennaio al Milan, per intenderci. Ma – semmai – una bella offerta al calciatore nel momento in cui il suo contratto andrà a zero. L’idea è questa e noi abbiamo trovato conferme. Il calciatore – sempre secondo alcune nostre informazioni – approverebbe di buon grado l’idea di restare in Italia, in un campionato che già conosce come la Serie A. Ragione per cui, questa, bisognerà tenere gli occhi bene aperti rispetto a quelle che potrebbero essere le prossime mosse Juventine. Staremo a vedere. In tutto questo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato un annuncio quasi ufficiale su una mossa della Juve <<<