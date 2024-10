Theo Hernandez alla Juventus: annuncio improvviso / Calciomercato

Il calciomercato della Juventus s’accende

La Juventus non cambia strategia e con Giuntoli è già al lavoro per provare a costruire una formazione – quella del prossimo anno – che possa essere ancor più forte e profonda di quella attuale. Ecco il motivo per cui il club bianconero sembra muoversi con largo anticipo rispetto a ogni genere di concorrenza con la dirigenza che avrebbe messo all’interno della propria agenda di lavoro diverse questioni da sbrigare alcune delle quali potrebbero riservare dei veri e propri colpi di scena. E a proposito di sorprese pesanti non si può negare che una di queste potrebbe riguardare Theo Hernandez. Il giocatore del Milan su cui abbiamo raccolto in queste ore delle novità pesantissime di cui vogliamo parlarvi <<<