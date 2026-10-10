La Juventus potrebbe tornare su una pista già seguita con attenzione durante l'ultima sessione estiva di calciomercato. Il nome è quello di Nicolás Tagliafico, terzino argentino attualmente al Lione che, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe ancora nei pensieri della dirigenza bianconera in vista della finestra invernale. La società continua a valutare possibili rinforzi sulla corsia mancina e l'esperienza del giocatore potrebbe rappresentare un'opportunità.

Tagliafico-Juventus, l'affare sfumato in estate

La trattativa aveva vissuto momenti importanti il 1° settembre, nell'ultima giornata del mercato estivo. L'intesa per portare l'argentino a Torino era vicina, ma la buona riuscita dell'operazione dipendeva anche dalla cessione di Juan Cabal.

Il colombiano era stato accostato al Bologna e all'Atalanta, ma alla fine è rimasto alla Juventus. La mancata partenza del difensore ha cambiato i piani della società, facendo saltare l'arrivo di Tagliafico nonostante i contatti avviati.

Mercato di gennaio, la Juventus cerca rinforzi a sinistra

Con l'apertura della sessione invernale, lo scenario potrebbe cambiare. Tagliafico resta un profilo da monitorare per un reparto nel quale la Juventus potrebbe valutare nuove soluzioni, soprattutto se dovessero aprirsi opportunità sul mercato in uscita.

L'argentino porterebbe esperienza internazionale, personalità e affidabilità, caratteristiche utili per affrontare la seconda parte della stagione. La sua situazione contrattuale con il Lione e le condizioni economiche dell'eventuale operazione saranno aspetti da valutare prima di qualsiasi affondo.

Tagliafico-Juventus, pista aperta ma nessuna certezza

Al momento non risultano accordi definitivi e un eventuale ritorno di fiamma resta legato alle strategie della dirigenza e agli sviluppi del mercato. La Juventus, però, potrebbe ripartire proprio da quell'operazione sfumata in extremis in estate.

Gennaio offrirà nuove possibilità e Tagliafico potrebbe tornare d'attualità se si creeranno le condizioni giuste. Dopo il mancato trasferimento di settembre, la pista resta da seguire.