Alexander Sorloth continua a essere un profilo seguito dalla Juventus in vista della sessione invernale di calciomercato. L'attaccante dell'Atletico Madrid risponde alle caratteristiche cercate da Luciano Spalletti per rinforzare il reparto offensivo, ma nelle ultime ore è arrivato un possibile ostacolo: il problema fisico accusato nella sfida di Champions League contro il Viking.

A fare chiarezza sull'interesse bianconero è stato Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube. Il giornalista ha confermato che il centravanti norvegese è un nome già valutato dalla dirigenza in diverse occasioni, anche durante la scorsa estate.

Romano conferma: Sorloth è un nome che piace alla Juventus

Il possibile arrivo di un centravanti con caratteristiche fisiche importanti resta un tema da seguire in casa bianconera. Romano ha spiegato che la Juventus potrebbe tornare a valutare questa soluzione a gennaio, ricordando i precedenti contatti e l'interesse per l'attaccante dell'Atletico Madrid.

“La Juventus ci farà parlare di attaccanti durante il mese di gennaio, sicuramente. C'è un nome di cui abbiamo chiacchierato più volte in ottica Juve, durante la scorsa estate, durante le ultime settimane, perché è un nome che quando si parla di centravanti, di numero 9 fisico, di questo famoso attaccante tradizionale, che Luciano Spalletti ha invocato anche nelle ultime settimane, il nome di Alexander Sorloth è un nome che torna spesso e volentieri, perché? Perché la Juve ci ha pensato in estate, più volte.

Poi è riuscita a prendere Kolo Muani, ma quando c'erano problemi su Kolo Muani, Sorloth è un nome che la Juve ha preso in considerazione. Ripeto, un nome che torna perché la Juve quel tipo di giocatore lo prenderebbe volentieri, ma ieri Sorloth si è fatto male”.

L'infortunio rappresenta quindi un'incognita per un'eventuale operazione. Il gradimento della Juventus non è una novità, ma prima di capire se la pista potrà concretizzarsi serviranno aggiornamenti sulle condizioni fisiche del giocatore e sulla sua disponibilità.