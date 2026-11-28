La Juventus si prepara alla trasferta contro il Como, in programma domenica 29 novembre alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia. La squadra di Luciano Spalletti arriva all'appuntamento dopo il successo europeo contro l'Omonia e vuole dare continuità ai segnali positivi mostrati in Europa League. Di fronte ci sarà un Como reduce dai propri impegni continentali e intenzionato a sfruttare il fattore campo.

Le scelte dei due allenatori sono ancora da definire, ma iniziano a delinearsi gli undici che potrebbero scendere in campo dal primo minuto. Spalletti valuta soprattutto le condizioni dei giocatori dopo la partita infrasettimanale, mentre Fabregas dovrebbe affidarsi a gran parte dei titolari.

Le possibili scelte di Fabregas e Spalletti

Il Como dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1. Davanti a Butez, la linea difensiva potrebbe essere composta da Couto, Ramon, Chalobah e Valle. In mezzo al campo spazio alla coppia Da Cunha-Perrone, con Liberali, Nico Paz e Baturina alle spalle dell'unica punta Douvikas. Diao e Caqueret restano in dubbio, mentre Rodriguez e Kean non dovrebbero essere disponibili.

La Juventus dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1. Vicario è favorito per la porta, con Celik, Bremer e Lucumí nel reparto arretrato. Sulle corsie esterne potrebbero agire McKennie e Cabal, mentre Koopmeiners e Sarr sono in corsa per una maglia a centrocampo insieme a Douglas Luiz.

Davanti, Woltemade dovrebbe partire come riferimento centrale, con Kolo Muani e Conceição alle sue spalle. Restano comunque da valutare le alternative offensive, anche alla luce delle energie spese contro l'Omonia. Tra le assenze bianconere figurano Kalulu, Nico Gonzalez, Yildiz, Thuram, Locatelli e Grabara.

Como-Juventus, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Perrone; Liberali, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Conceição, Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti.