Il futuro di Bruno Fernandes cambia direzione e per la Juventus arriva un ostacolo in più sul mercato. Il Manchester United ha deciso di esercitare l'opzione prevista nel contratto del centrocampista portoghese, prolungando l'accordo fino a giugno 2028. Una scelta che modifica gli scenari in vista delle prossime sessioni di trattative e rende più complicata un'eventuale operazione per i bianconeri. A riportare la notizia è Fabrizio Romano.

La società inglese ha aggiunto un'ulteriore stagione al precedente accordo, tutelandosi rispetto alla possibilità di perdere il giocatore senza incassare alcun indennizzo. Una mossa arrivata in un momento delicato delle trattative, con il futuro del portoghese ancora da definire.

Trattative ferme e rinnovo: cambia lo scenario per la Juventus

Alla base della decisione dello United c'è lo stallo nei dialoghi per un nuovo accordo. I negoziati per un prolungamento più lungo sarebbero fermi dallo scorso ottobre e, finora, non avrebbero prodotto un'intesa tra le parti. La dirigenza dei Red Devils ha quindi scelto di intervenire attraverso l'opzione già prevista, evitando di arrivare alle prossime finestre di mercato con una situazione contrattuale più rischiosa.

La Juventus seguiva con attenzione gli sviluppi, considerando la possibilità di inserirsi per Bruno Fernandes e provare a sfruttare un'eventuale scadenza ravvicinata. L'ipotesi di un trasferimento a parametro zero, però, diventa adesso molto più difficile: con il contratto esteso al 2028, un'eventuale cessione richiederebbe un investimento economico per acquistare il cartellino.

Lo United mantiene il controllo sul cartellino

L'attivazione dell'opzione rappresenta anche una scelta in prospettiva. Il Manchester United si assicura maggiore forza contrattuale e mantiene il controllo sul futuro del proprio centrocampista, anche nell'eventualità di una possibile partenza nel 2027.

Resta da capire se nei prossimi mesi riprenderanno i contatti per un accordo ancora più lungo. Per il momento, però, il club inglese ha messo al sicuro la posizione del portoghese e la Juventus dovrà valutare uno scenario di mercato decisamente meno favorevole rispetto a quello precedente.