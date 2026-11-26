La Juventus segue Lorenzo Bernasconi dell'Atalanta. Il giovane esterno sinistro potrebbe diventare un obiettivo per rinforzare la fascia, con possibili intrecci tra i due club.
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La Juventus guarda in casa Atalanta per individuare possibili rinforzi in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra i profili finiti sotto osservazione c'è Lorenzo Bernasconi, esterno sinistro classe 2003 che piace alla dirigenza bianconera. Il suo nome si aggiunge a quello di Gianluca Scamacca, altro giocatore nerazzurro accostato al club torinese.
Bernasconi piace alla Juventus: possibile asse con l'Atalanta
Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, la Juventus avrebbe manifestato un forte interesse per il giovane esterno. L'Atalanta, dal canto suo, sarebbe disponibile a valutare una possibile cessione, aprendo così alla possibilità di un confronto tra le due società.
Bernasconi è un profilo che potrebbe rispondere alle esigenze della squadra di Luciano Spalletti sulla corsia mancina. La sua eventuale operazione, però, resta da definire: al momento non risultano accordi né una trattativa conclusa.
Non soltanto il terzino: sul tavolo anche Scamacca
I possibili dialoghi tra Juventus e Atalanta potrebbero coinvolgere anche altri giocatori. Tra questi c'è Gianluca Scamacca, attaccante che interessa ai bianconeri per rinforzare il reparto offensivo.
Sul fronte opposto, i bergamaschi guarderebbero con interesse ad Andrea Cambiaso e Nico Gonzalez. La posizione dell'argentino appare però più difficile da trattare, considerando il recente rinnovo e il percorso verso il rientro dall'infortunio.
L'asse tra i due club potrebbe quindi animare le prossime settimane di mercato, ma serviranno sviluppi concreti per capire se gli interessamenti si trasformeranno in vere operazioni.
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