Calciomercato Juventus – Tutto confermato: incontro e maxi offerta

Concentrazione massima per questo finale di stagione, in cui la Juventus dovrà cercare di portare a casa la Coppa Italia contro l'Atalanta mercoledì 19 maggio e la qualificazione alla prossima Champions. Il diktat nello spogliatoio bianconero è di pensare solo ed esclusivamente a queste ultime partite, senza farsi distrarre dal calciomercato. Nel frattempo la dirigenza della Vecchia Signora si prepara per una sessione estiva che dovrà portare a dei grossi cambiamenti. Ci sarà da capire bene cosa non ha funzionato quest'anno e soprattutto si dovranno attuare delle contromosse che diano effetti immediati. Il club piemontese ha già dato prova di puntare in alto. Lo testimoniano i nomi di cui si scrive sui quotidiani ogni giorno. Proprio in queste ore sarebbe arrivata una conferma clamorosa sul possibile primo colpo<<<