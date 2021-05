Calciomercato Juventus – Tesoretto da oltre 240 milioni: ci si può divertire!

La stagione sta per volgere al termine e in casa Juventus sono ben pochi ad essere soddisfatti. C'è ancora da conquistare una Coppa Italia contro l'Atalanta e, soprattutto, sarà fondamentale qualificarsi per la prossima Champions League. Quest'ultimo punto è importantissimo sia dal punto di visto finanziario che da quello del prestigio, visto che i grandi campioni vogliono giocare nella competizione per club più prestigiosa in assoluto. In Corso Galileo Ferraris, comunque vada, non si faranno trovare impreparati. Il mercato anche questa estate verrà aggredito, per farlo sarà necessario operare delle cessioni, che potrebbero portare nelle casse bianconere oltre 240 milioni. Con una cifra del genere si potrebbero davvero sognare degli acquisti top<<<