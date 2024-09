Calciomercato Juventus | Tre colpi da paura per il 2025: il sogno è...

Facciamo il punto della situazione su quelli che sarebbero i sogni di calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione

Giuntoli sta lavorando con largo anticipo – come sempre – in tema di calciomercato. La sua idea era e resta quella di provare a costruire una rosa sempre più forte da mettere a disposizione di Thiago Motta ed è per questa ragione che si proverà a capire dove mettere le mani nell’arco dei prossimi mesi che pure saranno densi di impegni in mezzo al campo. Fuori dal rettangolo di gioco, però, si continuerà a lavorare per capire quelli che potrebbero essere i colpi più interessanti ed è per questa ragione che oggi faremo il punto della situazione tentando di mettere ordine su tre nomi che sarebbero già finiti sulla lista della spesa di Giuntoli. Si tratta di tre grossi nomi che la Juventus potrebbe acquistare a zero euro e che per questa ragione, avrebbero bisogno di lunghe trattative preliminari con i relativi agenti. Tre nomi forti e interessanti. Iniziamo dal primo.

Il mercato della Juve: tre nomi per sognare

Il primo nome tra i parametri zero che potrebbe interessare in maniera particolare alla Juventus è quello di Jonathan David. Lo abbiamo detto tante volte ed è tutto vero. Parliamo di un fenomeno il cui cartellino viene valutato circa 50 milioni di euro. Segna a raffica, è giovane e ha voglia di cambiare aria. La Juventus potrebbe essere l’opzione giusta e per questo – visto che ha il contratto in scadenza nel 2025 – ci si sta lavorando per capire la fattibilità eventuale dell’operazione. E’ un giocatore forte su cui c’è la concorrenza anche di altri club. Ma da quanto ci risulta, la Juve sarebbe in pole per portarselo a casa. Staremo a vedere. Andiamo avanti con il secondo nome.

Qui parliamo invece di Rayan Cherki dell’OM. Un calciatore dal talento sopraffino che può giocare subito dietro la punta e che rappresenterebbe un acquisto intelligente anche guardando al futuro. In questo senso Giuntoli sta cercando di capire se ci fosse o meno lo spazio per tentare un assalto considerando che anche lui, come detto, andrà a scadenza di contratto. Staremo a vedere, ma qualcosa si inizia a muovere anche lì. Anche se – tra questi nomi – il grosso (enorme) sogno sarebbe un altro.

Il terzo nome che la Juventus vorrebbe provare a prendere è enorme. Ed è quello di Salah. Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, ci sarebbe qualche piccola possibilità. A lui (probabilmente) non dispiacerebbe tornare in Italia e se il Liverpool dovesse chiudergli ufficialmente le porte del rinnovo, qualcosa potrebbe accadere. Va detto che ha 32 anni ma anche che nelle prime 3 partite con i Reds ha totalizzato 3 gol e 3 assist. Non proprio numeri poveri di uno a fine carriera. Tutt’altro. Salah alla Juventus sarebbe un colpo incredibile. Per ora è una voce, ma poi chissà. Nel frattempo, comunque, è arrivato un aggiornamento molto pesante su Vlahovic <<<