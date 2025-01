Retegui alla Juventus, bomba dopo Kolo Muani | Calciomercato

In casa Juventus si continua a ragionare di quello che potrebbe accadere in sede di calciomercato da qui in avanti. Occhio a Retegui...

Juventus, Kolo Muani? Non solo: occhio a Retegui

Il calciomercato della Juventus cambia passo e inizia ad accelerare. Era ora, dirà qualcuno. Ma è chiaro che a gennaio, le cose non sono semplici come in estare. Difficilmente i club si sbottonano e questo lo stiamo vedendo noi Juventini sia per quel che riguarda le entrate, sia per quel che concerne le uscite. Da qui, nasce l’idea di tentare qualcosa di grosso mettendo sul piatto tanti soldi, oppure pianificare questo o quel colpo con uno sguardo al futuro, alla prossima estate. In queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere sul fronte legato all’attacco. E’ arrivato Kolo Muani ma l’aria che tira è che la Juventus, sotto sotto, stia tramando anche qualcos’altro di piuttosto grosso.

Non per gennaio, non per questa stagione. Ma per la prossima. Dusan Vlahovic è al passo d’addio. Lo abbiamo detto in tutte le lingue, in tutti i luoghi e in tutti i laghi. Perché di mestiere facciamo i giornalisti e abbiamo le nostre informazioni. Anche se non servirebbe un genio, per capire che senza rinnovo di contratto – al momento lontanissimo – Giuntoli non terrà in rosa un calciatore un altro anno, con il rischio di perderlo poi a zero. E allora? Allora Retegui. Eccolo, il sogno proibito della Juventus in vista del prossimo anno, della prossima stagione. In queste ore qualcuno ne sta parlando, sotto sotto. E’ un calciatore che piace moltissimo, un vero bomber e non a caso il capocannoniere della nostra Serie A. Il costo? Sarebbe alto, ma non impossibile. Anche considerando che una 50ina di milioni arriverebbero dall’addio di Dusan. I soldi sarebbero l’ultimo dei problemi. La Juve è attenta e ve lo diciamo oggi, 24 gennaio 2025: Retegui piace. E neanche poco. Detto questo, parlando di cessioni, occhio: Giuntoli starebbe pianificando un vero e proprio… terremoto! <<<