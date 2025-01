Juventus, me ne vado! Terremoto a fine stagione / Calciomercato

La Juventus si prepara al ribaltone di calciomercato di fine anno. Le ultime indiscrezioni parlano chiaro... per diversi giocatori

Il calciomercato della Juventus passerà anche da pesanti cessioni

Juventus, che succederà a fine stagione? Difficile dirlo ora. L’unica certezza è che le cose cambieranno e lo faranno in maniera abbastanza radicale. Giuntoli sta lavorando da tempo e quanto già accaduto prima di questa annata calcistica, sta a dimostrare che quello era solo l’inizio di un nuovo progetto. Che ha portato un nuovo tecnico in panchina e che regalerà, vedrete, ancora diverse sorprese. In questo senso la Juve sa bene che ci sono dei calciatori che piacciono molto e che si vorrà provare a comprare. Così come è chiaro che alcuni presenti all’interno della rosa bianconera sono certamente destinati all’addio. Ecco la ragione per cui oggi abbiamo deciso di fare il punto della situazione, svelandovi come la Juventus potrebbe essere completamente rivoluzionata in vista del prossimo campionato.

La prossima stagione dovrà essere quella della consacrazione finale. Del ritornato salto di qualità. Non ci sarà più spazio né tempo da perdere. E vincere, sarà davvero l’unica cosa che conta per davvero. Ecco la ragione per cui – come detto – non mancheranno le sorprese dal punto di vista legato alle cessioni. Ma chi dirà addio? Tra questa sessione di calciomercato – invernale – e quella della prossima estate, qualcosa si smuoverà. Noi abbiamo raccolto la lista dei calciatori che sembrano destinati seriamente a dire addio: APRI LA GALLERY <<<